"L'assessorato alle Aree Protette, in collaborazione con la Cogecstre, organizza un convegno sugli studi scientifici che in questi anni hanno interessato le nostre Riserve e Aree Protette". Marco Marra, assessore all'Ambiente del Comune di Vasto, annuncia il dibattito pubblico che si terrà sabato 9 aprile, alle 17, nella pinacoteca di Palazzo d'Avalos.

"Molti gli argomenti che si tratteranno: dagli aspetti geologici a quelli dei rifiuti marini, dal monitoraggio dell'evoluzone dunale allo stato di conservazione dei fondali marini, fino allo studio sul valore ricreativo delle aree naturali.

Tutti gli studi sono stati condotti dall'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti, dall'Università del Molise, alcuni in collaborazione con la coop. Cogecstre che gestisce la Riserva di Punta Aderci per conto del Comune di Vasto.

Alcuni di questi studi sono stati svolti all'interno delle tesi di laurea di giovani studenti e ricercatori.

Volevamo valorizzare questi studi, sia per non lasciarli chiusi nelle biblioteche universitarie, sia per dare il giusto riconoscimento ai giovani laureati che hanno portato un contributo scientifico nella conoscenza del nostro patrimonio ambientale.

Durante il convegno, oltre alla presenza di professori universitari, ci sarà anche l'occasione per approfondire ogni singola ricerca direttamente con gli stessi tesisti.

Un'occasione in più - sottolinea Marra - per chi sarà presente per aumentare la consapevolezza dell'importanza di valorizzare e preservare il nostro territorio, contro forme obsolete di sviluppo".