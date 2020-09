Nsg investe su San Salvo. La multinazionale nipponica produrrà parabrezza di ultima generazione nello stabilimento Nsg/Pilkington di Piana Sant'Angelo che, con oltre 1800 dipendenti, è il più grande del Gruppo Nippon sheet glass.

Un milione e 600mila euro. E' la cifra che l'azienda ha stanziato per ristrutturare il forno Selas 2, che ora viene spento per consentire i lavori di ammodernamento, da terminare entro la fine di luglio. "Verrà dotato di una tecnologia innovativa per realizzare parabrezza di ultima generazione. Un investimento che dovrebbe portare i primi frutti in termini produttivi nel 2017", spiegano a Zonalocale.it Emilio Di Cola e Mauro Del Piano, rappresentanti della Filctem Cgil nella Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) aziendale.

La chiusura del Selas 2 per circa quattro mesi comporterà lo spostamento di produzione e personale sui rimanenti tre forni e sulle linee produttive che da essi traggono origine. Di conseguenza, il reparto Accoppiato aumenterà la marcia, passando da tre a quattro turni: quattro giorni di lavoro e due di riposo. Dal 2011 in poi, per quasi cinque anni, i peggiori della crisi, gli impianti sono rimasti spenti ogni sabato e domenica.

Rimane in vigore il contratto collettivo di solidarietà, secondo la formula del lavorare meno, accettando una riduzione del salario, ma lavorare tutti. Diminuisce, però, la durata mensile dei periodi di stop: gli operai, che fino ad ora sono rimasti a casa, a turno, in media 7-8 giorni al mese, vedranno dimezzarsi la fase di riposo forzato.

"Quando l'azienda investe - commentano Di Cola e Del Piano - siamo pienamente d'accordo, fermo restando che ora bisogna entrare nel merito della riorganizzazione del lavoro".

Ieri mattina i sindacati hanno incontrato il presidente di Nsg/Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio. Tre ore di confronto per porre le basi del premio di risultato relativo al triennio 2016-2018. La trattativa, appena intavolata, si concluderà probabilmente entro la fine del mese.