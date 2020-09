Hanno rotto la catena che chiudeva il cancello dal lato di piazza Baden Powell e si sono introdotti da una porta laterale nella scuola "L. Martella", appartenente all'Istituto comprensivo "Rossetti" di Vasto, i malviventi che questa notte hanno messo a segno un furto nella struttura scolastica.

I ladri, una volta aperto il cancello, probabilmente sono entrati nel cortile della scuola direttamente con il mezzo utilizzato per caricare la refurtiva e fuggire. Sono entrati in ogni aula, scardinando le porte, e hanno forzato le cassette metalliche in cui sono custoditi i portatili che vengono utilizzati per il registro elettronico e per l'utilizzo con le LIM, le lavagne multimediali presenti in ogni aula. In totale sono 32 i computer rubati dai ladri, per un valore stimato di circa 20mila euro. Questa mattina è stato il personale scolastico ad accorgersi di quanto era accaduto. I malviventi hanno forzato anche le porte degli uffici, senza portare però via nulla. Hanno poi tentato di aprire la cassaforte sia con una mola che forzando la serratura.

Questa mattina i carabinieri del Nor e del nucleo investigativo hanno effettuato un sopralluogo a scuola e veranno acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona (anche di esercizi commerciali).

Le scuole nel mirino. La "Martella" non è la prima scuola a finire nel mirino dei malviventi. Solo qualche giorno fa i ladri hanno tentato di rubare nella Ritucci Chinni, nel quartiere San Paolo. Una porta è stata trovata forzata ma qualcosa deve aver bloccato l'azione dei malviventi. Mancano sistemi adeguati di allarme. Sono diverse le richieste inviate al Comune dalla dirigente Maria Pia Di Carlo affinchè si provvedesse all'installazione di adeguate misure di protezione, l'ultima poco prima delle vacanze pasquali. Solleciti che erano stati fatti anche anni fa, quando la scuola venne colpita da un altro furto, ma che sono caduti nel vuoto. L'auspicio della dirigente e della comunità scolastica è che dopo questo episodio si possa finalmente provvedere all'installazione di un impianto di allarme o di videosorveglianza che possa fungere da deterrente a nuove azioni dei malviventi.