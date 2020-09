E' in gioco per entrare in finale e conta sull'aiuto dei suoi concittadini per coltivare il sogno di continuare a vivere un'indimenticabile esperienza televisiva. Lei si chiama Adriana D'Adamo, ha 38 anni ed è di Vasto. Ha partecipato alla puntata, messa in onda venerdì scorso da Canale 5, di Ciao Darwin, il programma, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che è tornato sugli schermi con la settima edizione dopo un lungo stop di sei anni.

Il 1° aprile, è andata in scena in prima serata la sfida Belli contro Brutti, un confronto già proposto al pubblico nel 1998, in occasione della prima edizione dello show targato Mediaset.

Adriana è stata scelta per sfilare accanto a una modella. Ora è in gara per accedere alla finale.

I finalisti verranno decisi dal pubblico cliccando sulle foto pubblicate sul sito internet www.ciaodarwin.mediaset.it. Per sostenere Adriana, potete cliccare su "vota i concorrenti", quindi visualizzerete in bianco l'icona che raffigura un paio di occhiali, ossia il "best look", e avrete quindi la possibilità di cliccare sulle banane che rappresentano il punteggio: cliccando sulla prima banana a destra, si può attribuire alla concorrente vastese il massimo dei voti, ossia 5 punti.

La puntata di venerdì scorso è stata seguita da 5 milioni 131mila telespettatori, pari al 24,44% di share.