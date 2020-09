"Martedì 26 aprile, alle ore 9.30, inizierà presso il Comune di Vasto la selezione per la copertura di 5 posti a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica “C”, categoria economica “C1”, profilo professionale “istruttore amministrativo-contabile” ai sensi dell’Art.30 del D. LGS. N:165/2001 E S.M.I. Poco fa, ho indicato con una email ai giornalisti vastesi i nomi di due vincitori certi, pregandoli di aspettare la fine della prova e di comunicare, poi, ai cittadini vastesi la bontà o meno della previsione". Lo scrive in un comunicato stampa Davide D'Alessandro, consigliere comunale di Vastoduemilasedici.

"Questa volta - afferma l'esponente dell'opposizione di centrodestra - l’anonimo non si è fatto sentire e sono stato costretto ad attivarmi di persona, come altre volte. Ribadisco di non essere un profeta, purtroppo. I nomi sono noti anche alle pietre. È questo il vero scandalo. Continuo a chiedermi come possa una Commissione esaminatrice sottoporsi all’ennesimo teatrino. La risposta è scritta nella loro coscienza".