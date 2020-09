Saranno Andrea Ortis e Paola Ciuffetti i protagonisti del cortometraggio targato Ricoclaun intitolato "Il naso rosso", "una storia di malattia, ma soprattutto di speranza", come spiegato nella conferenza stampa di presentazione presso il reparto Day Hospital di Oncologia dell'ospedale di Vasto. Presenti, la presidente dell'associazione Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo, insieme ai due attori protagonisti, Andrea Ortis e Paola Ciuffetti, il regista Simone D'Angelo, il fotografo Costanzo D'Angelo, il dirigente sanitario Rosanna Florio, il responsabile del D.H. Oncologico, Nicola D'Ostilio, Luca Raimondi e diversi volontari dell'associazione.

"Speriamo che questo lavoro - ha sottolineato per l'occasione la dottoressa Florio - giri tra le scuole e gli altri ospedale per mostrare cosa si può fare di buono per accompagnare le persone in un percorso di malattia che dev'essere anche di speranza". Un in bocca al lupo a tutta la troupe è arrivato anche dal dottor D'Ostilio, che ha assicurato massima disponibilità a supportare il progetto. "Sono onorato di partecipare a questa iniziativa - ha poi aggiunto il regista, Simone D'Angelo - e sono sicuro che sarà una bella avventura. Racconteremo una storia vera a cui sono stati aggiunti elementi di finzione". D'Angelo ha poi presentato i due protagonisti, attori professionisti che affiancheranno i volontari durante le riprese, che si sono detti entusiasti della partecipazione al progetto.

In chiusura, è stata la presidente dell'associazione Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo, a spiegare nel dettaglio il progetto, "nato grazie alla vincita del primo premio al concorso 'Da Megalò vorrei'". Come spiegato da Rosaria Spagnuolo, "al momento di decidere come utilizzare il premio, è venuta da noi una signora a donarci una scatola di conchiglie utilizzate dal marito scomparso da poco nell'ambito dell'arte-terapia. Questa cosa ci ha molto commosso e abbiamo deciso di raccontarla in questo cortometraggio che parla sì di malattia, ma anche di speranza e del mondo del volontariato. Un modo per diffondere e far conoscere le cose buone che si fanno donando quel bene prezioso che è il tempo dei nostri volontari".

La speciale troupe che girerà il cortometraggio negli ambienti del Day Hospital Oncologico è formata da Andrea Ortis (attore protagonista), Paola Ciuffetti (attrice protagonista), Sara Della Penna (truccatrice), Costanzo D'Angelo (fotografo), Simone D'Angelo (regista), Annalisa Montanaro (segretaria di edizione), Fabrizio De Lisis (assistente) e i volontari Rosaria Spagnuolo, Idiana Nanni, Barbara Di Fonzo, Ilaiza Tagliente, Rosalba D'Adamo, Mihaela Toma, Luca Raimondi e Roberta Mininni.