Amara sorpresa per un cittadino vastese che, nella giornata di ieri, si è recato presso un campo di sua proprietà, in località Fondo Valle Sinello, nelle vicinanze dell'ex distributore Total, e si è accorto che sua grande albero di noci, ormai ultraquarantennale, era stato abbattuto e la parte centrale, quella più "corposa" ed evidentemente appetibile per qualche tipo di lavorazione artigianale, era stata rubata.

Comprensibile l'amarezza, per un episodio non isolato; lo stesso proprietario, infatti, ricorda che già in altre due occasioni aveva subito il furto di alcune galline. Questa volta è toccato al bell'albero di noci.