Oltre tre milioni di persone in tutto il mondo sono tornate ad avere un sorriso perfetto grazie ad Invisalign. Cos’è Invisalign? È l’apparecchio invisibile,un punto di riferimento per le persone che scelgono di sottoporsi ad un trattamento ortodontico all’avanguardia, efficace e, soprattutto, invisibile. Un metodo innovativo adottato dagli studi dentistici per il trattamento di problematiche ortodontiche che il Centro Odontoiatrico Eliseo propone con successo da anni ai suoi pazienti. Giovedì 7 Aprile, nella sede di San Salvo e Venerdì 8 Aprile a Campobasso si svolgerà il 4° Openday dedicato ai trattamenti Invisalign. È il dottor Andrea Eliseo, specialista in ortodonzia, a spiegare come “le richieste estetiche da parte dei pazienti ortodontici sono aumentate, non tutti sono disposti a sottoporsi ad un trattamento esteticamente invasivo che dura, in media da uno a due anni e prevede di indossare delle apparecchiature antiestetiche (le classiche stelline)”. Il trattamento Invisalign, invece, si basa su un set di mascherine quasi invisibili e rimovibili, da sostituire ogni due settimane, fino al raggiungimento dei risultati ortodontici desiderati. Il Dott. Andrea Eliseo è inoltre specializzato nella risoluzione di casi clinici complessi in cui il sistema Invisalign viene associato a particolari sistemi di ancoraggio definiti miniscrew. Relatore di corsi e congressi su tali metodiche il Dottor Eliseo permette anche ai casi clinici più difficili di trovare risoluzione attraverso l'utilizzo degli allineatori estetici Invisalign.

“L’utilizzo del sistema Invisalign - spiega il dottor Eliseo - soddisfa quella parte di pazienti che non avrebbe mai immaginato, e tantomeno accettato, di indossare un’apparecchiatura ortodontica tradizionale, rinunciando così a priori alla risoluzione del problema. Ci possiamo trovare in poltrona - aggiunge il dottor Eliseo - pazienti che per la mancanza di una contenzione post-trattamento ortodontico si trovano in situazione di recidiva. Sono pazienti che pur avendo voglia di risottoporsi nuovamente ad un trattamento non rimetteranno mai le classiche stelline. Attraverso l'Invisalign riusciamo a riallineare i denti con una metodica nettamente più comoda ed estetetica raggiungendo un risultato ottimale con la piena soddisfazione da parte del paziente".

L’efficace del lavoro svolto dal dottor Eliseo con il metodo Invisalign lo ha portato alla pubblicazione di un suo caso clinico nella Global Invisalign Gallery, dove vengono raccolti i trattamenti di maggior successo degli specialisti di tutto il mondo.

L'utilizzo dell' Invisalign è solo uno dei servizi offerti dallo Studio Eliseo, nelle sue sedi di Roma, Campobasso e San Salvo. “Lavoriamo ricercando tecnologie sempre più moderne, abbinando metodologie classiche a quelle più innovative. Nei nostri centri eseguiamo diagnosi precoci attraverso l'utilizzo di apparecchiature all'avanguardia come Tac 3D e tramite sistematiche Laser approcciamo ad un piano terapeutico meno invasivo ma nettamente più efficace. Nei nostri studi inoltre minimizziamo quanto più la classica paura del dentista lavorando sia in tenera età che con pazienti più adulti con sistemi di Sedazione Cosciente che permettono al paziente di rilassarsi in poltrona e di avere un piacevole ricordo della seduta dal dentista”.

L’occasione dell’Openday dedicato ad Invisalign, giovedì 8 Aprile in via delle Ginestre 14 di San Salvo e venerdì 9 Aprile a Campobasso in Via Scardocchia n. 8, è da non perdere. “ Saranno due giornate di informazioni in cui gli esperti del settore provenienti direttamente dall'azienda Americana Invisalign,insieme al Dott. Eliseo daranno la possibilità a tutti coloro che su prenotazione parteciperanno, di effettuare una visita Ortodontica gratuita e di avere per quel giorno uno sconto unico sul costo del trattamento. Invisalign è un metodo affermato a livello mondiale, ha superato i tre milioni di casi clinici trattati ed è diventato il punto di riferimento per la risoluzione in "trasparenza" di problematiche ortodontiche.

4° open day Invisalign - Centro Odontoiatrico Eliseo

San Salvo - 7 aprile - via delle Ginestre, 14

Campobasso - 8 aprile - via Scardocchia, 8

Prenotazioni visite al 389.4856800

www.studioeliseo.it

La pagina facebook [clicca qui]

Informazione pubblicitaria