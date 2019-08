È iniziato il campionato di tennis di serie C con la formazione della Promo Tennis Vasto impegnata sui campi del Tennis Chieti nella prima giornata. L'inizio di stagione non è stato dei migliori per i tennisti vastesi, sconfitti per 6-0 dai teatini. Come già evidenziato in fase di presentazione della stagione, il campionato sarà molto agguerrito, con le formazioni abruzzesi che si sono molto rinforzate e presentano giocatori di alta classifica. Per la squadra del presidente Pino D'Alessandro l'obiettivo sarà quello di continuare a crescere e cercare di conquistare la salvezza con una squadra composta per la maggior parte da under 20 del vivaio locale. Una sconfitta anche per i ragazzi dell'under 18 che sabato ha perso 2-1 a Chieti, in casa del Ct Trentaquaranta.

Sorrisi, invece, per i ragazzi dell'under 16, vincenti in casa contro l'Atd Campobasso per 2-1. Una vittoria anche per la formazione under 14 nella sfida casalinga contro il Ct Lanciano. I giovani tennisti dell'under 14 continuano così la scia positiva iniziata con il superamento della prima fase del campionato federale e le ottime prestazioni nella seconda. A completare il quadro delle sfide del fine settimana c'è la vittoria della squadra over 50 che ha sconfitto 3-0 il Ct La Campagna Francavilla.

Domenica 10 aprile dalle ore 9 la formazione di serie C esordirà in casa contro il Ct Pescara cercando di conquistare punti preziosi.