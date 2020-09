Dopo i tre titoli italiani [LEGGI] arriva anche quello europeo. È un 2016 magico per Miriam Di Iorio, atleta vastese che nei Campionati Europei Master Indoor di atletica leggera è salita sul gradino più alto del podio nella 4x200 categoria W45. È stato il PalaIndoor di Ancona ad ospitare l'edizione 2016 della manifestazione continentale che ha visto la partecipazione di 3000 aleti in rappresentanza di 90 Paesi.

Nella gara individuale dei 60 metri (categoria W45) si era fermata ad un soffio dal podio (4° posto), non riuscendo a ripetere il tempo di 8.31 con cui aveva vinto l'oro tricolore (e che negli Europei le sarebbe valso l'argento). Positiva anche la gara dei 200 metri in cui, però, è rimasta per un soffio fuori dalla finale.

Ma Miriam Di Iorio, tesserata per la società Aterno Pescara, è stata poi grande protagonista con la staffetta 4x200 insieme a Marta Roccamo, Lucilla Fiori e Denise Caroline Neumann: il tempo di 1:48.90 fatto registrare dalle quattro atlete azzurre è valso per medaglia d'oro (davanti a Spagna e Olanda) e nuovo record italiano sulla distanza. Un titolo europeo prezioso per la velocista vastese che, dopo le grandi affermazioni ottenute in gioventù, da qualche tempo ha ripreso ad allenarsi con passione e costanza, superando gli infortuni e trovando ottimi riscontri in pista. Le soddisfazioni per lei non sono terminate. Il 2 giugno potrà scendere in pista all'Olimpico durante il Golden Gala e poi ha nel mirino il grande obiettivo del Mondiale Master che si disputerà a Perth.

