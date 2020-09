"La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l'illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza". Sono parole molto forti di Papa Francesco, che spronano le coscienze degli uomini di buona volontà, ma in particolare dei cristiani, a far diventare i discorsi sulla giustizia e sulla condivisione "tessuto della propria esistenza e ispirazione di vita", non perdendo di vista la Misericordia di Dio".

Non mancano, però, nella nostra società coloro che lavorano da tempo, inseriti in associazioni di volontariato, nelle periferie esistenziali e riscoprono ogni giorno la bellezza del dono del proprio tempo e delle proprie energie per essere vicini ai fratelli più bisognosi e abbandonati.

Per approfondire la ricchezza di questo impegno, l'Associazione Amici degli anziani, la cui presidente è Angela Poli Molino, ha programmato per Martedì 5 aprile presso il Centro Culturale "Berlinguer, in Via Anelli, 22, alle ore 17,00, un incontro sul tema "Le vie preziose della solidarietà". Relatore sarà il prof. Luigi Alfiero Medea, giornalista di "Avvenire" e corrispondente de "L'Amico del Popolo", settimanale della Diocesi di Chieti-Vasto.

Comunicato stampa