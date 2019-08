Da San Salvo a... Milano, passando per Pescara. È stato un intenso fine settimana di gare per la Podistica Vasto con gli atleti impegnati su più fronti. Si è iniziato sabato con 41 podisti della società biancorossa che hannop partecipato alla 6ª edizione della gara Corriamo per l'oro, seconda tappa del campionato Corrilabruzzo. Ottimi i risultati conquistati sul percorso di San San Salvo Marina. Nella 7 km. competitiva primo posto assoluto maschile al 17enne Giuseppe Costanzo mentre, nella competizione femminile sulla stessa distanza, ha primeggiato Annalisa Di Pietro.

Nella 14 km. competitiva buon quinto posto assoluto per Alessandra Bruno e settimo posto nella classifica maschile per Nicolino Zuzu Catalano. Primi di categoria Roberto Ialacci, nella M60, e Antonia Falasca, nella F35. La presidente del sodalizio vastese esprime la sua soddisfazione per i risultati ottenuti in gara. "Abbiamo partecipato in 41 alla Corriamo per l'Oro di sabato pomeriggio e riportato ottimi risultati e aggiudicandoci il titolo di quarta Società per numero di partecipanti. Il risultato più grande è stato quello di veder correre con tanta grinta e passione i nostri piccoli 10 allievi: Samuele, Raffaele, Alessio, Matteo, Gioele, Chiara, Elena, Lorenzo, Giusy, Pietro, Francesco. Questo ha dato molto valore al lavoro che sta facendo il nostro Tecnico Alessandro Brattoli, con l'aiuto di Annalisa e Daniele. I miei complimenti vanno anche ai nuovi tesserati, tutti presenti a San Salvo. La Podistica Vasto sta crescendo giorno dopo giorno e c'è grande affiatamento tra i soci".

La giornata di domenica non è stata meno impegnativa per gli atleti della società vastese. In particolare Zuzu Catalano ha "raddoppiato" il suo impegno nel fine settimana partecipando alla Vivicittà di Pescara ottenendo tra l'altro un bel piazzamento come 10° assoluto. Esordio con i colori biancorossi per Teresio Vitulli che ha partecipato alla Milano Marathon chiudendo brillantemente i 42.195 mt. della maratona.

Il prossimo appuntamento è per il 17 aprile a San Benedetto del Tronto: saranno 30 gli atleti vastesi impegnati nella mezza maratona dei Fiori. Proseguono a ritmo serrato anche i preparativi per il 2° Trail del Trabocchi, in programma per il 30 aprile nella Riserva di Punta Aderci.