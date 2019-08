Tutto ancora da decidersi nel campionato di Promozione abruzzese (gir.B). Vedendo i risultati di questa ventottesima giornata è chiaro che questa stagione si deciderà solo alla fine ed i dettagli faranno la differenza. Di certo la capolista Passo Cordone non ha intenzione di commettere passi falsi e con la vittoria sofferta oggi contro il Palombaro (1-0) lo ha ribadito. Stesso valga per il Penne che in casa del River Casale ha conquistato i tre punti grazie la gol di Pasta. Un solo punto per il Bucchianico ed il Villa 2015 (2-2), mentre bottino pieno per il Castello (2-1 in casa col Fara San Martino), il Pinetanova (1-0 col Fossacesia), il Pro Sulmona (2-0 col Silvi) ed il Castiglione Valfino (1-0 in trasferta con il Torre Alex Cepagatti. Nell’anticipo del sabato il Vasto Marina ha perso in trasferta con la Virtus Ortona [LEGGI] non potendo contare su ben otto uomini in rosa e perdendo alla fine per 4-1.

Vittoria più che importante per il Casalbordino di mister Farina che nella sfida delle 16:00 contro il Delfino Flacco Porto si è imposto con il risultato di 4-2. Tre punti fondamentali in chiave playoff, visto e considerato il sorpasso in classifica dei giallorossi sui pescaresi. Terza posizione in classifica conquistata con questo successo a cinque giornate dalla fine. Una sfida ricca di emozioni quella andata in scena questo pomeriggio al Comunale di Casalbordino. Padroni di casa subito in vantaggio al terzo minuto con Soria. Pronta la risposta degli ospiti grazie alla rete di Conte (1-1). Nei successivi trenta minuti entrambe le formazioni hanno preferito studiarsi. Dopo sono i giallorossi a voler cercare la rete del vantaggio, ma a riuscirci invece saranno gli ospiti grazie alla rete siglata da … su calcio d’angolo. Neanche il tempo di festeggiare ed il Delfino Flacco Porto subisce la rete del pareggio casalese realizzata da Soria su rigore (2-2). Nella ripresa il Casalbordino è stato bravo a darsi forza e a trovare due reti che poi risulteranno essere decisive. La prima, arrivata dopo appena due minuti dal ritorno in campo, realizzata da Soria (tripletta personale per lui) e la seconda, cinque minuti più tardi, messa a segno da De Cillis grazie ad un colpo di testa vincente (4-2). Nonostante il tentativo di riscatto del Delfino Flacco Porto, i casalesi riescono a difendere il risultato e aportarsi a casa una vittoria importantissima. La prossima settimana si tornerà in campo sempre alle 16:00 nel campionato di Promozione abruzzese. Il Vasto Marina incontrerà il Palombaro tra le proprie mura, mentre i giallorossi saranno di scena a Fossacesia.

Tutti i risultati della ventottesima giornata

Virtus Ortona-Vasto Marina 4-1 (sabato)

Bucchianico-Villa 2015 2-2

Casalbordino-Delfino Flacco Porto 4-2

Castello-Fara San Martino 2-1

Palombaro-Passo Cordone 0-1

Pinetanova-Fossacesia 1-0

Pro Sulmona-Silvi 2-0

River Casale-Penne 0-1

Torre Alex Cepagatti-Castiglione Valfino 1-0

La classifica

Passo Cordone 59

Penne 58

Casalbordino 53

Delfino Flacco Porto 51

Pro Sulmona 50

River Casale 49

Bucchianico 43

Vasto Marina 40

Fossacesia 39

Silvi 36

Castello 36

Torre Alex 33

Fara San Martino 32

Villa 2015 28

Pinetanova 27

Virtus Ortona 26

Palombaro 25

Castiglione Valfino 24