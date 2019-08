Periodo di cambiamenti, questo, per l’ASD Atletica Vasto che, dopo l’elezione di un nuovo direttivo, vede rinnovate le cariche più importanti: alla presidenza Silvana Critelli, alla vicepresidenza Paola Locasciulli, il segretario/tesoriere Franco Giuliani, il direttore sportivo della sezione runners Pietro Galante, Joseph Calvano alla direzione sportiva della sezione walking, il responsabile attività a scopo ricreativo Luigi Di Corso, Carlo Tittaferrante addetto alle relazioni esterne, enti pubblici e rapporti con le associazioni. L’addetto stampa, al di fuori del direttivo, Martina Tittaferrante.

Non ha potuto contenere l’entusiasmo Silvana Critelli, eletta per la seconda volta presidente della società, dopo l’incarico accettato due anni fa e confermato di nuovo in questi giorni: “Desidero ringraziare tutti i soci che hanno voluto accordarmi ancora la loro fiducia, l’attaccamento affettivo per questa associazione ha avuto un peso determinante, quindi ho accettato con grande gioia il rinnovo della carica presidenziale. Abbiamo costituito un nuovo consiglio direttivo, coeso, responsabile e deciso ad affrontare le nuove sfide e le tante problematiche della nostra attività quotidiana. Abbiamo sottoscritto un patto; il presidente e il consiglio direttivo si impegnano ad operare nell’esclusivo interesse della società per garantire un futuro sempre più all’ altezza delle tante aspettative. Tutti i soci hanno però un ruolo importante, partecipare e collaborare è determinante per raggiungere i tanti obiettivi della nostra società".

Non diminuisce, dunque, l’entusiasmo e la voglia di fare, al contrario si confermano, più forte di prima, la passione e la dedizione alla società, che dopo diversi anni sembra aver combattuto i segni del tempo ritrovando la freschezza e la grinta degli inizi. Lo spirito promotore rimane sempre lo stesso: la salute fisica e psicologica attraverso lo sport, il gruppo e la condivisione. Sempre due rimangono le realtà di prim’ordine della società: la sezione runners e la sezione walking, che hanno visto crescere consistentemente il numero degli iscritti nell’arco di pochi mesi.

L’attività del running vanta, ad oggi, quaranta atleti. Due gruppi che costantemente si impegnano con l’allenamento settimanale ritrovandosi uno nei giorni del martedì e giovedì al terminal di Vasto alle ore 20,30, e l’altro a Vasto Marina sempre il martedì e giovedì alle 18,15, l’obiettivo è quello di mantenere la forma fisica e prepararsi per le tante e numerose gare come quelle di Verona, Stramilano, Praga, Berlino Parigi. I runners dell’ Atletiva Vasto sono tra i pochi, infatti, ad affrontare non solo gare nazionali, ma anche internazionali, portando alto il nome della società e stringendo nuove amicizie e collaborazioni estere, come l’incontro previsto per il prossimo settembre con l’ atletica Täby e le sue runners svedesi che, innamoratesi di Vasto hanno volutoorganizzareun incontro nella nostra città per correre insieme. Quindi un prossimo gemellaggio tra Vasto e Stoccolma condividendo la passione per questo sport.

Sempre più attiva è anche la realtà del gruppo walking che di mese in mese vede aumentare i propri iscritti in grande numero; i giorni dedicati alla camminata sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì, giorni in cui si ritrovano alle 20.30 al terminal di Vasto per colorare le vie cittadine con le loro casacche verde fluo. Gli impegni e i progetti futuri della società sono molti e questo, in particolare, è un periodo denso di importanti eventi, tra i quali quelli più imminenti si svolgeranno nelle date del 10 e 23 aprile.

Grande entusiasmo c'è per il rispristino il 10 aprile del percorso Vasto-Gissi, che dopo molti anni torna a rappresentare un momento di condivisione sportiva al quale parteciperanno gli iscritti che dopo aver portato a termine la corsa, o la camminata si ritroveranno per il pranzo finale.

Grande fermento c'è poi per la 16esima edizione della gara “Correre per vivere”, che si terrà sabato 23 aprile e che vedrà gli atleti impegnati in un percorso davvero caratteristico in una location in notturna. Si partirà da Palazzo D’ Avalos per snodarsi nelle esclusive vie del centro storico di Vasto. Questa sarà la seconda edizione in notturna organizzata dalla presidente Silvana Critelli che porta con orgoglio il nome della società in un appuntamento notturno che mai era stato organizzato e che invece ha già preso vita l’anno scorso per ripetersi di nuovo a fine mese precisamente il 23 aprile.

Info: pagina facebook Atletica Vasto [CLICCA QUI]

Martina Tittaferrante

Addetto stampa Atletica Vasto