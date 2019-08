Un'altra domenica all'insegna del calcio giocato è terminata nel campionato di eccellenza. Una trentunesima giornata che ha visto vincere il Paterno e pareggiare la capolista Vastese [LEGGI], ora solamente a +3 dai marsicani. Torna alla vittoria il San Salvo superando senza problemi il Morro d'Oro in trasferta per 5-0. Sconfitto per 3-1 invece il Cupello in casa sal Montorio che così ha conquistato tre punti importanti in chiave salvezza. Tre punti anche per il Pineto contro il Martinsicuro e per la Torrese (3-1 con il Celano in casa). Altro risultato netto a Capistrello dove la squadra di casa ha superato per 5-0 l'Alba adriatica. Hanno pareggiato 1-1 infine l'Acqua e Sapone e la Val di Sangro nello scontro salvezza.

Una vittoria netta ed importante quella conquistata in trasferta dai biancazzurri di mister Rufini che, nonostante l'assenza di capitan Marinelli e Ferrante, hanno letteralmente annientato il Morro d'Oro, schierando Ianniciello in attacco dal primo minuto. I sansalvesi si portano a quota 51 punti scavalcando il Martinsicuro, sconfitto dal Pineto. Ad aprire le danze ci ha pensato Di Ruocco al ventottesimo (in gol poi anche all'ottantesimo), seguito poi da Ianniciello al quarantesimo, Ramundo (72') e Triglione (90'). In queste ultime tre partite si saprà se l'U.s. San Salvo riuscirà a conquistare un posto nei playoff.

Dopo aver battuto la Renato Curi Angolana in casa, il Cupello è tornato in campo dopo le feste pasquali questo pomeriggio senza conquistare punti. Passati in svantaggio dopo appena undici minuti dal fischio d'inizio con la rete ospite realizzata da Ridolfi, i rossoblù erano riusciti a riportare i conti alla pari con Maio, bravo a calciare in rete dal limite dell'area ad un minuto dalla fine della prima frazione di gioco. Successivamente, nella ripresa, il Montorio è riuscito ad archiviare la pratica segnando due reti negli ultimi quindici minuti, la prima realizzata Islamoski (30') e l'altra ancora una volta da Ridolfi (doppieta) a sei minuti dalla gara.

Tutte le sfide della trentunesima giornata

Acqua e Sapone-Val di Sangro 1-1

Capistrello-Alba Adriatica 5-0

Cupello-Montorio 1-3

Francavilla-Miglianico 3-0

Martinsicuro-Pineto 1-2

Morro d’Oro-San Salvo 0-5

Paterno-Sambuceto 3-1

Torrese-Celano 3-1

Vastese-RC Angolana 1-1

La classifica

Vastese 67

Paterno 64

Pineto 55

RC Angolana 51

San Salvo 51

Martinsicuro 48

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Capistrello 41

Francavilla 40

Cupello 38

Alba Adriatica 36

Sambuceto 34

Torrese 32

Montorio 31

Acqua e Sapone 30

Val di Sangro 27

Celano 22