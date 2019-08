La Vastese calcio a 5 raccoglie solo un pareggio in casa dei Red Devils Chieti e non riesce a scavalcare in classifica il Centro Sportivo Teatino (sconfitto dal Delfino C5) al quinto posto. Quando manca una giornata alla fine del campionato di serie C2 i biancorossi di mister Giacomucci vedono svanire il sogno playoff che, dopo una prima fase di stagione difficile ed un girone di ritorno ad alti livelli, era divenuto una concreta possibilità.

Nella sfida di ieri subito in vantaggio i padroni di casa con D'Elisa, pronto a ribadire in rete una respinta di Sputore. Suriani colpisce la traversa e Sputore nega agli avversari il raddoppio parando un calcio di rigore. I biancorossi, nella seconda metà del primo tempo, trovano prima il pareggio, con Suriani, e poi il vantaggio con Gaspari. Il secondo tempo si apre con la rete del 3-1 segnata da Mileno, i teatini accorciano con Ferrara ma ancora Mileno riporta a due i gol di vantagigo della Vastese. Sul 4-2 la partita sembra ormai chiusa ma i padroni di casa segnano con Di Muzio e poi, allo scadere, trovano il pareggio con il portiere di movimento. Negli ultimi secondi, davvero concitati, doppia espulsione per un giocatore dei Red Devils e per il vastese Suriani.

Sabato prossimo, sul campo di casa della Promo Tennis, la Vastese Calcio a 5 chiuderà la stagione 2015/2016 ospitando l'Ateam Futsal.