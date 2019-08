PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Il Fresa non va al mare, anzi rifila quattro reti al Montalfano con tanto di scenetta finale. Dopo essersi aggiudicato il quasi-derby con i gialloverdi di Cupello, il presidente dei fresani, Lino Giangiacomo, si è rilassato sotto l'ombrellone: un simpatico siparietto per rispondere al pesce d'aprile del presidente "rivale" Sante D'Alberto e zonalocale.it sul ritiro del Montalfano che avrebbe lasciato ai giocatori biancorossi una domenica da passare al mare [LEGGI].

Per la cronaca, l'incontro è terminato 4 a 1 per i padroni di casa allenati da mr. Manuel Di Biase in gol con Buba Balde (doppietta) e il capitano Eriberto Ottaviano (prima rete stagionale); un autogol di Fiermonte e la rete di Giuseppe Tracchia completano il tabellino.

Il campionato è ormai virtualmente chiuso con la Casolana a un passo dalla vittoria matematica del torneo in anticipo (+13 punti sulla seconda a 5 giornate dal termine). Dietro resiste al secondo posto lo Sporting San Salvo che impatta 1 a 1 in trasferta a Roccaspinalveti. Di Alessio Fizzani e Carlo Cerella le reti.

I sansalvesi di mister Marcello vengono così agganciati dal Tre Ville che oggi ha battuto lo Scerni per 2 a 0.

Continua a perdere quota il Real Montazzoli che sembrava dovesse competere per la vittoria del campionato. I biancazzurri escono sconfitti da Gissi per 1 a 0 e si allontanano dalla quota play off.

Delle vastesi, infine, perde anche il Trigno Celenza contro il fanalino di coda Mario Tano.

LA 10ª GIORNATA DI RITORNO

Spal Lanciano - Guastameroli 1-2

Sporting Casolana - Marcianese 6-2

Fresa - Montalfano 4-1

S. Vito - Piazzano 2-2

Gissi - Real Montazzoli 1-0

Tre Ville - Scerni 2-0

Roccaspinalveti - Sporting San Salvo 1-1

Mario Tano - Trigno Celenza 3-2

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 62



Sporting San Salvo 49

Tre Ville 49

Piazzano 41

Fresa 40



Scerni 39

Montalfano 37

Real Montazzoli 35

Guastameroli 34

Marcianese 33

Trigno Celenza 29

S. Vito 27

Roccaspinalveti 24

Gissi 19

Spal Lanciano 15



Mario Tano 15

IL PROSSIMO TURNO

Guastameroli - Mario Tano

Real Montazzoli - Fresa

Marcianese - Gissi

Montalfano - Roccaspinalveti

Sporting San Salvo - S. Vito

Piazzano - Spal Lanciano

Scerni - Sporting Casolana

Trigno Celenza - Tre Ville

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

E il campionato è virtualmente chiuso (per quel che riguarda la vittoria finale) anche in Seconda categoria dove il Paglieta vince a Carunchio per 2 a 1 contro il Mario Turdò e si porta a +12 punti sulla seconda a 4 giornate dal termine.

Le vastesi dirette inseguitrici rallentano e molto probabilmente rimandano l'appuntamento con la Prima categoria ai play off. Il Real Porta Palazzo senza portieri pareggia 2 a 2 recuperando il doppio svantaggio del primo tempo contro il Real San Giacomo. Tartaglia e Di Matteo su rigore regalano il punto ai gialloneri; in porta, senza i titolari, il "fuori-ruolo" Paolino Cesario.

Va peggio all'Incoronata uscita sconfitta per 3 a 1 dal campo del Real Carpineto Sinello. Ottima prestazione dei padroni di casa che prendono guadagnano i tre punti con le reti di Antonio D'Addario, Rosario Caruso e Antonio Del Vecchio. Il Real così consolida la propria posizione in quota play off.

Da annotare infine la vittoria per 2 a 0 dello Sporting Vasto sul San Buono. I vastesi si affermano nonostante l'inferiorità numerica dal quarto d'ora del primo tempo (espulsione di Attanasio). Lo Sporting grazie a questa vittoria si attesta a un punto di distanza dal Tornareccio in vista dei play out.

LA 9ª GIORNATA DI RITORNO

Real Carpineto Sinello - Incoronata Calcio Vasto 3-1

Mario Turdò - Paglieta 1-2

Real San Giacomo - Real Porta Palazzo 2-2

Sporting Vasto - San Buono 2-0

New Archi Perano - Sporting Altino 0-3

Virtus Rocca San Giovanni - Tornareccio 1-0

Riposa Odorisiana





LA CLASSIFICA

Paglieta 49



Real Porta Palazzo 37

Incoronata Calcio Vasto 36

Sporting Altino 35

Real Carpineto Sinello 32



Virtus Rocca San Giovanni 28

Odorisiana 28

New Archi Perano 27

Mario Turdò 21

Real San Giacomo 21

Tornareccio 20

Sporting Vasto 19

San Buono 11

IL PROSSIMO TURNO

San Buono - Mario Turdò

Tornareccio - New Archi Perano

Odorisiana - Real Carpineto Sinello

Sporting Altino - Real San Giacomo

Real Porta Palazzo - Sporting Vasto

Incoronata Calcio Vasto - Virtus Rocca San Giovanni

Riposa Paglieta