Furci si conferma campo difficile per le prime della classifica. Oggi i cupellesi che guidano la graduatoria hanno impattato 1 a 1 contro l'Aurora; di Di Rienzo e Conte le reti.

Dietro, così, si avvicina il Carunchio 2010 che nell'anticipo di ieri ha battuto in casa 4 a 2 il Vasto Calcio non senza difficoltà. I rossoblù sono andati in vantaggio con Alberto Caracciolo venendo raggiunti su punizione e superati su calcio di rigore, entrambi trasformati da Mirko Piccinini. Il Carunchio, rimasto in 10, ha la forza di reagire e ribaltare nuovamente il risultato con Yusupha, lo stesso Caracciolo e Valentino Moretta.

Dilaga il Lentella in casa contro il Pollutri. I gialloverdi in settimana hanno registrato le dimissioni di mister Bolognese. Finisce 5 a 0 con Claudio Marcucci sugli scudi con una tripletta; le altre due reti sono state siglate da Massimo De Ninis (neo allenatore dei lentellesi) e Lucian Florea.

Rientra in quota play off la Dinamo Roccaspinalveti che travolge il Real Liscia, fanalino di coda, con un tennistico 6 a 1. Torna al gol il bomber Basso Colonna con una tripletta, poi una doppietta di Martin Suriano e la rete di Antonio Ramundo. Da annotare lo stesso Colonna che calcia fuori volutamente un rigore sul risultato di 6 a 1 dopo che il portiere lisciano si era rifiutato di difendere la porta in disaccordo con la decisione arbitrale.

La New Robur batte con un largo 4 a 2 esterno il Guilmi: reti di Nicola La Fratta (doppietta su rigore), Nicola Nozzi e Davide Magnacca, per i padroni di casa doppietta di Giacomo Perrucci.

Chiude la giornata il 3 a 0 esterno della Virtus Tufillo sul campo del Real Cupello a opera di Preta, Felice e Caruso.

LA 7ª DI RITORNO

Aurora Furci - Atletico Cupello 1-1

Guilmi - New Robur 2-4 (ieri)

Lentella - Pollutri 4-0

Dinamo Roccaspinalveti - Real Liscia 6-1

Carunchio 2010 - Vasto 4-2 (ieri)

Real Cupello - Virtus Tufillo 0-3

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 46



Carunchio 2010 42

Lentella 40

Aurora Furci 34

Dinamo Roccaspinalveti 28

Vasto 25

New Robur 22

Virtus Tufillo 22

Pollutri 17

Real Cupello 17

Guilmi 15

Real Liscia 0

IL PROSSIMO TURNO

Pollutri - Aurora Furci

Virtus Tufillo - Carunchio 2010

Atletico Cupello - Guilmi

Dinamo Roccaspinalveti - Lentella

New Robur - Real Cupello

Real Liscia - Vasto