Arriva la bella stagione e riparte la stagione delle regate. Così l'associazione Invelaconoi, sezione vela della CPGA, in collaborazione con il Circolo Nautico Vasto, i porti turistici Marina Sveva e Marina San Pietro Termoli, oltre che con il Circolo Vela Termoli, per la prima volta organizza le Veleggiate d'altura itineranti "Il Golfo".

Un campionato formato da quattro appuntamenti (con gli equipaggi che potranno partecipare anche ad un singolo evento). Mario Miconi, presidente del sodalizio, presenta le date: "Si inizia il 3 aprile presso Marina Sveva (Montenero di Bisaccia), con gli equipaggi che saranno accolti da un buffet in banchina con degustazione di vini abruzzesi. Si proseguirà il 17 aprile, accolti a Punta Penna dal Circolo Nautico Vasto. Poi la tappa di Termoli, presso il Marina San Pietro e Circolo Vela Termoli per finire il 15 maggio, ancora a Marina Sveva, dove la manifestazione si concluderà con la cena ed i festeggiamenti per tutti gli equipaggi partecipanti".

"L'idea di coinvolgere i circoli ed i porti che si affacciano sul golfo, che inizia da Punta Penna fino a Termoli è stata accolta con entusiasmo dai velisti e dai Presidenti dei rispettivi circoli/marina - sottolinea il presidente Miconi - . Finalmente una manifestazione che unisce tutti, mettendo in primo piano la passione per la vela ed il mare. Allo stesso siamo sicuri che lo spirito agonistico non mancherà.

Certo, coordinare tutti non è stato facile, è da novembre che insieme allo staff, formato da Rocco De Vitofrancesco, Gianluca Ciffolilli e Giovanni Monteferrante, lavoriamo incessantemente a questa idea, divenuta ormai una realtà. Pensiamo che, dopo un primo anno di rodaggio questo possa diventare un appuntamento che porterà sempre più equipaggi nel mare del nostro Golfo. Una location fantastica, navigare con sullo sfondo la Majella ancora innevata e più su anche il Gran Sasso non ha eguali, il vento è sempre presente, e siamo sicuri potrà portare anche risvolti positivi sotto il punto di vista economici/turistici.

Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questa idea ed in particolare: le Capitanerie di Porto di Vasto e Termoli, il Presidente del Circolo Nautico Vasto, Nicola Mastrovincenzo, la Direzione del Marina Sveva, il dottor Italo Italo Carfagnini e il suo collaboratore Antonio Guidotti, il direttore del Marina San Pietro Angelo Marinucci e il Presidente del Circolo Vela Termoli, Maurizio Dicenso".

Per info: www.invelaconoi.org

e-mail: invelaconoi@gmail.com