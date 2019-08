"Capisco che in campagna elettorale se ne dicono di tutte, ma le menzogne del M5S di Vasto, della sua candidata sindaca e della europarlamentare Aiuto, sono di una scorrettezza inaudita. Dichiarare che 'Vasto risulta essere il grande assente nella lotta alla petrolizzazione' è davvero assurdo". Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Vasto, Marco Marra, in replica alle accuse mosse dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle durante l'incontro sul referendum del 17 aprile che si è svolto presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso (qui l'articolo).

Marra invita quindi gli esponenti del M5S a "leggere le carte": "Se questa è operazione complicata per gli attivisti pentastellati, ci permettiamo di riassumere tutti gli interventi portati avanti da questa amministrazione: mozioni in Consiglio comunale, osservazioni sui progetti petroliferi agli uffici competenti ministeriali e soprattutto atti giudiziari sia su Ombrina mare, sia su Elsa mare, sia su Rospo mare. Ultimo è il ricorso al TAR per la ricerca di idrocarburi prospicienti le Tremiti, unico intervento ad adiuvandum di un Comune abruzzese".

Nello specifico: "Azioni giudiziarie: 1. Ricorso amministrativo dinanzi al TAR Lazio contro il progetto “ELSA” della società “PETROCELTIC INTERNATIONAL plc” conclusosi positivamente per il Comune di Vasto, con sentenza n.08202/2012 (REG. PROV. COLL.), depositata in data 01 ottobre 2012; 2. Atto di intervento del 18 ottobre 2013, nel giudizio n.8033/2013, dinanzi al TAR Lazio contro il progetto “OMBRINA MARE” della società “MEDOILGAS ITALIA S.P.A.”. 3. Ricorso innanzi al TAR Puglia contro il progetto di perforazione e ricerca della società Petroceltic davanti le Isole Tremiti. Presentazione di osservazioni ai progetti: 1. “OMBRINA MARE”, osservazioni del 07 dicembre 2012 (prot. n.47866); 2. “ROSPO A MARE”, osservazioni del 24 gennaio 2013 (prot. n.4149); 3. “OMBRINA MARE”, osservazioni del 29 luglio 2014 (prot. n.32365). Approvazione delibere di Consiglio: 1. n.67 del 20 maggio 2010 “APPROVAZIONE O.D.G. SULL’INSTALLAZIONE DI PIATTAFORME PETROLIFERE LUNGO LA COSTA VASTESE”; 2. n.69 del 08 giugno 2011 “TRIVELLAZIONE PETROLIFERE NELLA COSTA ADRIATICA – APPROVAZIONE O.D.G.”; 3. n.94 del 18 dicembre 2012 “PROGETTO DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO DI IDROCARBURI OMBRINA MARE”; 4. n.19 del 14 marzo 2014 “PROGETTO OMBRINA MARE 2 – PROVVEDIMENTI”. 5. n.4 del 17 marzo 2016 “ADESIONE A SOSTEGNO DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016”. Per la lotta alla petrolizzazione questa amministrazione è stata presente anche alle manifestazioni No TRiv di Manfredonia, Pescara e Lanciano e al presidio davanti al MISE durante la conferenza dei servizi per Ombrina. Si è fatta inoltre promotrice della costituzione del Comitato Cittadino Referendario '17AprileVotaSI' a cui hanno aderito tantissime associazioni e pariti politici e deliberato il sostegno al Referendum in Consiglio Comunale".

Da qui la conclusione: "Il Movimento5Stelle di Vasto non ha sentito l’esigenza di aderire al Comitato Cittadino ma decide di fare lotta da solo. Questo dimostra quanto sia solo strumentale la loro difesa del nostro Mare per soli fini elettorali. Se questa è la nuova politica, ai cittadini le dovute considerazioni".