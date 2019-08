Prima un incontro presso la sede di via San Rocco e poi tutti in piazza per il lancio dei palloncini blu. Questo il programma che si è svolto questa mattina in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, promossa a Vasto dalla fondazione "Il Cireneo", diretta dalla presidente Germana Sorge.

Presenti per l'occasione, la rappresentante vastese per il Pd alla Camera dei Deputati, Maria Amato, il consigliere regionale Donato Di Matteo, il presidente della V commissione Sanità, Mario Olivieri, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, insieme a Francesco Menna, che ha portato i saluti dell'assessore Silvio Paolucci, impossibilitato a partecipare, la presidente del centro, Germana Sorge e la dottoressa Tatiana D'Ambrogio, direttore sanitario della fondazione.

Durante l'incontro istituzionale, il sindaco Lapenna e la presidente de "Il Cireneo", Germana Sorge, hanno ripercorso i 18 anni di attività del centro, sollecitando particolare attenzione al potenziamento delle strutture che assistono i ragazzi autistici, ancora insufficienti rispetto alla domanda.

Parole di vicinanza sono state espresse dall'onorevole Maria Amato che, come medico, ha espresso comprensione per le problematiche da affrontare quotidiatamente e, soprattutto, tempestivamente.

Da parte sua, Mario Olivieri ha assicurato che anche per quanto riguarda l'autismo la commissione Sanità sta lavorando per tentare di dare risposte tempestive alle pressanti richieste che vengono dalle famiglie e dalle strutture che supportano i ragazzi autistici.

Al termine dell'incontro in via San Rocco, tutti in piazza Rossetti per il lancio dei palloncini blu che hanno colorato il cielo vastese.