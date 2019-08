Torna in campo senza portare punti a casa il Vasto Marina nell’anticipo pomeridiano della ventinovesima giornata del campionato di Promozione. Ad Ortona i ragazzi di mister Cesario perdono 4-1, dopo essere passati in svantaggio dopo appena cinque minuti. Una partita iniziata male e terminata con una sconfitta. A pesare sicuramente le assenze, tante, di questo pomeriggio in casa Vasto Marina. Fuori lo squalificato Madonna (espulso nella gara col Villa 2015), insieme agli infortunati Marinelli, Cieri, Forte, Bozzelli e Ciccotosto. Assenti anche Marino (motivi di lavoro) e Di Biase (febbre).

La Virtus Ortona ha conquistato tre punti che mantengono viva la speranza salvezza a cinque giornate dalla fine, dovendo aspettare i risultati di domani delle rivali. A segnare l’unica rete del match ci ha pensato Michele Cesario al novantesimo, lo stesso che prima della pausa delle vacanze di pasqua aveva realizzato la doppietta con il Villa 2015, nel suo ritorno da titolare in campo dopo l’infortunio alla mano. La prossima settimana i ragazzi del presidente Pasquali Cirulli saranno impegnati in casa contro il Palombaro, altra squadra in lotta per la salvezza.

Per il Casalbordino domani partita casalinga contro il Delfino Flacco Porto (ore 16:00 il fischio d’inizio), scontro diretto da non perdere. I casalesi sono in piena lotta per un posto nei playoff con un solo punto in meno dei pescaresi. La vetta della classifica – dove siede il Passo Cordone- dista sei punti e nelle prime cinque posizioni la differenza è minima. Questo assicura un finale di stagione avvincente al quale sicuramente i giallorossi vorranno partecipare.

Virtus Ortona-Vasto Marina 4-1

reti: 5’ Tano(O), 30’ Maccarone(O), 70’ Lieti(O), 75’ Dragani(O), 90’ Cesario(V)

ammoniti: Marconetti (O), Di Santo e Di Gennaro (VM)

Ortona: Raspa, Marconetti (60’ Maronci), Pantalone, Granata, Lieti, Spoltore, Daloiso, Scionetti, Dragani, Maccarone, Tano (78’ Filippone).

Vasto Marina: Villamagna, Pilone, Nocciolino, Galiè, Piermattei (Ratta entra al 55’), Muratore (45’ Pianese), Di Foglio, Di Santo, Cesario, Di Gennaro, Marchesani (78’ Braccia). Allenatore: Cesario.