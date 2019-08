Per un giorno abbiamo voluto prendere il calcio con leggerezza, raccogliendo l'invito di Sante D'Alberto, presidente del Gs Montalfano, per un "pesce d'aprile" che ieri ha colto in molti di sorpresa. Viste le scene che spesso, purtroppo, si vedono sui campi dei campionati cosiddetti "minori", un po' di ironia non guasta.

La smentita ufficiale di Sante D'Alberto del ritiro della propria squadra dal campionato: "Dopo una lunga giornata di riunioni passata lungo gli argini del fiume Treste e dopo una pesca copiosa, i dirigenti del Gs Montalfano hanno deciso di proseguire il campionato con lo stesso spirito di sempre. Ringraziamo gli amici di Zonalocale per averci fornito tutte le attrezzature necessarie alla cattura di pesci, pesciolini e pescioloni... Vi abbraccio tutti... anzi no, vi abbocco tutti!".