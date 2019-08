Anche le feste pasquali sono terminate e le squadre del campionato di eccellenza sono pronte a tornare in campo questa prima domenica d’aprile. Una trentunesima giornata che sarà ricca di sfide cruciali per quanto riguarda sia la lotta a due al vertice tra Vastese e Paterno, sia per la conquista di un posto nei playoff per Pineto, Angolana, Martinsicuro e San Salvo. La capolista affronterà in casa proprio la Renato Curi (LEGGI) reduce dalla brutta sconfitta col Cupello, il Pineto farà visita al Martinsicuro ed il San Salvo dovrà conquistare i tre punti col Morro d’Oro in trasferta, dovendo fare i conti con l’emergenza in attacco (fuori Marinelli e poche alternative) e con l’assenza di Ferrante a centrocampo e Conte in difesa. Il Cupello, invece, al Comunale ospiterà il Montorio, quest’ultima a caccia di punti per allonatnarsi dalle ultime due formazioni in classifca, la Val di Sangro ed il Celano.

San Salvo chiamata all’impresa- Una stagione partita bene, con i migliori propositi e con l’obiettivo di portare a casa la Coppa Italia e centrare un posto tra le prime due del girone. Se in Coppa si è fatto festa, in campionato i biancazzurri non sono stati in grado di poter rimanere nelle zone più alte della graduatoria ed i motivi sono diversi. Da una parte il solito discorso del poco cinismo sotto porta affrontato più di una volta, ma di certo non l’unico. Anche con la Vastese questa squadra ha ribadito il proprio valore con l’ausilio di un’impostazione di gioco tra le migliori di questa campionato, ma non è bastato anche questa volta. Una gara giocata al meglio delle proprie possibilità e in inferiorità numerico per quasi tutto l'arco della partita. Le partenze degli attaccanti Consolazio e Mastrojanni – per quanto il loro contributo sia stato per così dire ‘povero’- hanno diminuito le risorse a disposizione di mister Rufini che ora, con una rosa davvero risicata, è chiamato a siglare un’impresa che fino a qualche mese fa non era stata messa in discussione. L’impresa playoff che è tale- o meglio lo sarà se verrà messa a segno- visto il distacco dal Paterno (13 punti) e dalle rivali Angolana (due punti) e Pineto (quattro punti) con il fiato sul collo del Martinsicuro (parità a quota 48 punti). A Morro d’Oro mancherà capitan Marinelli, il che vorrà dire che in attacco Rufini dovrà inventarsi qualcosa. L’allenatore biancazzurro, squalificato sino al 12 aprile, non potrà seguire i suoi dalla panchina, altro elemento negativo. Oltre all’emergenza in attacco i sansalvesi dovranno fare a meno anche di Ferrante, oltre che dell'infortunato Conte. Contro tutto e tutti il San Salvo intende comunque provarci fino alla fine. Quello che non è andato, le scelte da rivedere, potranno essere messe in secondo piano solo con una vittoria questa domenica. Una vittoria che deve arrivare se si vorrà sfruttare l’impegno del Martinsicuro con il Pineto e dell’Angolana a Vasto. Il treno è passato da un pezzo ed i biancazzurri ora dovranno continuare a rincorrerlo con cuore e coraggio, altrimenti dovranno fermarsi alla prossima stazione di sosta, l’ultima.

Cupello vuole chiudere al meglio- Diciasette punti in questo girone di ritorno- otto in meno della capolista Vastese tra l’altro- sono il bottino conquistato dai ragazzi di mister Di Francesco a quattro giornate dal termine. Un bottino che ha permesso ai rossoblù di salire a quota trentotto punti in classifica e di vivere serenamente questo finale di stagione con l’obiettivo perenne di chiudere primi nella coppa disciplina. Naturalmente altre vittorie come quella ottenuta a Città Sant’Angelo prima di Pasqua sono ben accette a Cupello. Questa domenica Avantaggiato e compagni saranno di scena in casa contro un Montorio alla ricerca di punti per la salvezza e la formazione di casa sarà al completo. Rimane solo il dubbio su D’Adamo, quest’ultimo ancora alle prese con il dolore al ginocchio. Se del futuro a Cupello se ne parla poco, il presente è di quelli da squadra già salva con poche richieste da fare a quest’annata, un po’ sfortunata e poco soddisfacente rispetto ai propositi iniziali.

Tutte le sfide della trentunesima giornata

Acqua e Sapone-Val di Sangro

Capistrello-Alba Adriatica

Cupello-Montorio

Francavilla-Miglianico

Martinsicuro-Pineto

Morro d’Oro-San Salvo

Paterno-Sambuceto

Torrese-Celano

Vastese-RC Angolana

La classifica

Vastese 66

Paterno 61

Pineto 52

RC Angolana 50

Martinsicuro 48

San Salvo 48

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Capistrello 38

Cupello 38

Francavilla 37

Alba Adriatica 36

Sambuceto 34

Acqua e Sapone 29

Torrese 28

Montorio 28

Val di Sangro 26

Celano 22