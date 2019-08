Andrea Iannone partirà dalla sesta casella in griglia nel Gran Premio di Argentina, seconda tappa della stagione 2016 del motomondiale.

Le qualifiche. Dopo un venerdì difficile, in cui ha dovuto fare i conti con problemi di aderenza sul tracciato argentino, Andrea Iannone riesce a trovare subito un buon feeling con la sua Ducati Desmosedici nella giornata del sabato. Sono qualifiche segnate da qualche problema con le gomme, in particolare quelle morbide, tanto le FP4 vengono fermate dopo lo scoppio della gomma posteriore di Scott Redding. Nell’ultima e definitiva sessione per la definizione della griglia di partenza Iannone al primo tentativo si piazza al secondo posto [1’40’’425], alle spalle di Marquez [1’39’’411] e davanti al compagno di squadra Dovizioso [1’40’’525]. Poi viene scavalcato da Rossi [1’39’’988], prima del rientro ai box in vista degli ultimi tentativi lanciati.

A sei minuti dal termine della Q2 i piloti tornano in pista per l’assalto alle posizioni che contano in griglia di partenza. All’ultimo tentativo in pista Iannone riesce a migliorarsi ma non basta per scalare posizioni: chiude in 1’40’’272, al sesto posto in griglia alle spalle del compagno di box Andrea Dovizioso. La pole position è di Marquez, a cui basta il tempo fatto registrare al primo tentativo per partire davanti a tutti.

"Devo dire che oggi pomeriggio ho fatto un po’ di fatica: sicuramente potevamo ottenere un risultato migliore ma sfortunatamente non sono riuscito a fare un giro perfetto - ha commentato Andrea Iannone a fine giornata - . Pazienza, domani sarà importante fare un’ottima partenza e quindi sicuramente ci concentreremo su quello. Dobbiamo essere pronti a tutto, perché sarà una gara dove non è così chiaro quali siano i valori in campo. Noi non siamo molto lontani e, se riusciremo a migliorare ancora qualcosa, la gara potrebbe diventare davvero interessante.”

La griglia di partenza: Marquez, Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso, Iannone, Vinales, Barbera, Crutchlow, P.Espargaro, A. Espargaro, Smith, Baz, Redding, Miller, Bradl, Laverty, Pirro, Rabat, Bautista, Hernandez.