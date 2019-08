"Corre l’obbligo di fare una riflessione sulla qualità della organizzazione della sanità nell’ambito della ASL di Lanciano Vasto Chieti, e sull’apporto della Direzione Aziendale attuale, senza dimenticare quella che l’ha preceduta conferisce in proposito".

La riflessione arriva dal consigliere regionale Mario Olivieri e dal candidato sindaco de Il Nuovo Faro, Edmondo Laudazi: "Questa Direzione Generale, nominata dalla Giunta Chiodi, non ha brillato negli anni che l’hanno vista in carica, anche come direzione sanitaria, perlomeno nei confronti della sanità vastese, se non per la gestione attendistica e dilatoria, e lontana dalle esigenze della collettività afferente alla Azienda che dirige. Viene il fondato dubbio che le amnesie che questa Direzione manifesta sulla sanità vastese, vedi la ormai incredibile storia della emodinamica presso l’ospedale di Vasto, così come l’assoluta non considerazione verso tutta la sanità territoriale del vastese, e l’assenza di enunciazioni di intenti sul nuovo ospedale di Vasto, sia dovuta ad una precisa volontà dettatagli da chi a suo tempo lo ha voluto alla direzione sanitaria della ASL".

"In verità - aggiungono Olivieri e Laudazi - in questa vicenda egli è coadiuvato anche da qualche dirigente della ASL che notoriamente non brilla per iniziativa e per impegno nella soluzione dei problemi, vedi il direttore del servizio tecnico della ASL, guarda caso anch’egli nominato dalla direzione generale della giunta Chiodi. Fatto è che la conseguenza di tutto ciò è sotto gli occhi di tutti, e la sanità vastese, e non solo, ne paga le conseguenze in maniera pesante. La sede della scuola infermieri di Vasto rischia di essere soppressa, perché da circa due anni i due solerti dirigenti sopracitati non sono ancora riusciti a reperire locali idonei, e l’unica cosa che sono riusciti a fare in merito è la proroga, per due anni, della attuale sede in precedenza disdetta, senza minimamente preoccuparsi ad oggi, del futuro prossimo".

"Insomma, - per Olivieri e Laudazi - l’attenzione nei confronti della sanità del vastese è pressoché vicina allo zero, e tutto ciò sembra rispondere ad una precisa volontà di penalizzare politicamente un territorio, come in verità anche altri territori della ASL, per volontà etero diretta. Questo gioco è inammissibile, e agiremo in tutti i modi per tutelare le giuste aspettative del nostro territorio. Per l’intanto rivolgiamo un accorato appello al Presidente della Giunta D’Alfonso e all’Assessore alla sanità Paolucci, affinché prendano i provvedimenti conseguenti, evitando di farsi, e di farci, prendere in giro da chi non esercita il ruolo per la realizzazione del programma del Presidente della Giunta regionale, ma si comporta come freno per la qualità della sanità del nostro territorio".