Nutrita rappresentanza vastese nella squadra abruzzese che da oggi è in campo a Molfetta, presso il Palatennistavolo, per l'edizione 2016 della Coppa delle Regioni. Gaia Smargiassi, Federico Antenucci, Marzia Comparelli e Margherita Cerritelli con Lorenzo Cannelli di San Nicolò a Tordino e Dejan Papini di Avezzano, guidati dal tecnico Marco Prosperini, sono nella città pugliese per sfidare le altre rappresentative regionali italiane.

La manifestazione, giunta alla 36ª edizione, vede sfidarsi le 21 squadre regionali, per un totale di 33 atlete e 60 atleti. Nella giornata odierna le sfide dei gironi per completare poi i tabelloni che valgono i posizionamenti finali. Per i quattro giovanissimi pongisti vastesi la soddisfazione di rappresentare la loro regione e la possibilità di confrontarsi con i loro pari età del resto d'Italia, fondamentale per il loro percorso di crescita che li ha visti già raggiungere importanti traguardi.