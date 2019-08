Presentazione ufficiale per le squadre dell'associazione sportiva Promo Tennis Vasto che partecipano ai diversi campionati federali. A fare gli onori di casa il presidente Giuseppe D'Alessandro: "Tagliamo il traguardo dei 18 anni di attività in questo centro sportivo che abbiamo contribuito a trasformare da una zona degradata ad un luogo accogliente e funzionale. Le nostre attività sono nel segno della crescita sportiva dei ragazzi ma soprattutto di quella sociale. Questa giornata è per rendere onore a voi che, scendendo in campo nei rispettivi campionati, difendete i colori di questa società ma, cosa più importante, quelli della città del Vasto".

Tante squadre in campo, con le formazioni giovanili, under 12, under 14, under 16 e under 18, che si stanno facendo già onore nelle fasi provinciali e regionali. Poi ci sono la formazione di serie D2, promossa lo scorso anno e quella nel campionato di serie C, in cui Troiano e compagni militano per il terzo anno consecutivo, che inizierà nelle prossime settimane e si annuncia durissimo, come ricorda Marcello Padovano, rappresentante degli ufficiali di gara abruzzesi: "Il livello del tennis abruzzese è in costante crescita. Quest'anno è aumentata la qualità nel campionato di serie C e questo, se da un lato renderà più dura la conquista della permanenza in categoria, dall'altro aiuterà la crescita dei ragazzi".

Il presidente del consiglio comunale di Vasto, Giuseppe Forte, ha portato i saluti dell'amministrazione comunale. "Questa è una società che opera bene e che ha contribuito alla crescita di questo sport. Vi auguro di fare un buon campionato e tenere alto il nome della nostra città. Sappiate vincere e gioire ma sappiate anche perdere perchè fa parte dei valori dello sport". Il vicepresidente della Promo Tennis, Mosè Ferretti, ha sottolineato come "abbiamo costruito una realtà fatta anche di rapporti tra persone, da rinsaldare e far crescere". Dal direttore sportivo Nicola Del Bonifro il "ringraziamento ai maestri per il lavoro prezioso svolto in questi anni".

Le nuove strutture. L'associazione guidata da Giuseppe D'Alessandro si è aggiudicata la gestione del Parco Fortunato, nell'omonimo complesso edilizio a Vasto Marina, per i prossimi 10 anni, a fronte di investimenti per oltre 30mila euro. "Saranno strutture importanti per la crescita sportiva dei ragazzi, così da potersi meglio allenare durante l'inverno. La concorrenza è tanta, solo allenandovi e giocando tanto potrete crescere di livello", ha ricordato D'Alessandro ai suoi ragazzi.