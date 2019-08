Forza Italia prende posizione in merito al referendum del 17 aprile prossimo relativo alle concessioni per le trivellazioni petrolifere in mare attraverso una nota inviata dai consiglieri comunali Antonio Monteodorisio e Guido Giangiacomo che invitano la cittadinanza a votare sì, "dando seguito alla linea politica già espressa con mozione contro lo Sblocca Italia, presentata da Antonio Monteodorisio e approvata in Consiglio il 25 novembre 2014".

"L'astensionismo propagandato da Renzi - scrivono i consiglieri di Forza Italia - è una negazione della partecipazione democratica, un invito scriteriato ai cittadini a non esercitare un legittimo diritto. Crediamo che votare sì al referendum sia un dovere di coscienza verso il nostro mare. Una scelta di responsabilità verso le generazioni future. Votare sì vuol dire dare una possibilità allo sviluppo del turismo sportivo e naturalistico. Vuol dire dare impulso alle energie alternative, ad una politica energetica sostenibile, riducendo l'inquinamento e i rischi di incidenti ambientali. Difendiamo il nostro mare vera ricchezza del nostro territorio e fonte inesauribile di bellezza!".