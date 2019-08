Quattro ‘battaglie’ per vincere la 'guerra' e tornare in serie D. La Vastese, dopo aver recuperato le energie nelle feste pasquali, è chiamata questa prima domenica d’aprile a superare l’ostacolo Renato Curi Angolana, l’ultimo scontro diretto dell’anno al quale seguiranno le gare con Sambuceto, Celano e Val di Sangro. Gli ultimi trecentosessanta minuti di un’annata che potrebbe essere- ed usare il condizionale rimane per gli scaramantici o no d’obbligo- quella della rinascita. La capolista ha voglia di centrare i tre punti ma per farlo dovrà superare il problema delle assenze, quella di Cattafesta trai pali e Tarquini in attacco, entrambi espulsi nell’ultima gara al Bucci col San Salvo. In occasione della sfida di domenica, la società biancorossa ha ridotto il costo dei biglietti in curva da cinque a due euro, altro segnale di vicinanza nei confronti della tifoseria vastese.

Senza Cattafesta e Tarquini, ma ritorna Iaboni- Sarà una partita nella quale gli uomini di Colavitto per vincere dovranno stringere i denti e dare tutto. La Renato Curi Angolana a quota cinquanta punti in classifica e con l’obiettivo di centrare i playoff, arriverà all’Aragona al completo, potendo scegliere la migliore formazione da schierare in campo per bloccare la striscia di risultati utili consecutivi (19) collezionati dai biancorossi. Striscia positiva, senz’altro, ma che però non ha permesso ai vastesi di chiudere i conti in anticipo, visto e considerato le poche vittorie ottenute in casa, dove non vince da cinquanta giorni. Sette pareggi e sei vittorie in questo girone di andata ed un vantaggio dal Paterno attualmente di cinque punti. La distanza dai marsicani non tranquillizza comunque l’ambiente: per la serie D bisognerà ancora soffrire. Certo è che in caso di vittoria contro la formazione nerazzurra, la promozione sarebbe davvero ad un passo. Mister Savini e la sua squadra arriva da una brutta sconfitta con il Cupello (2-1) dopo un periodo davvero soddisfacente (27 punti raccolti nel girone di ritorno, uno in più del Francavilla e due in più della Vastese), motivo in più per complicare la vita alla capolista domenica. Nella gara di andata fu Natalini- tornato questa settimana dall'infortunio che gli ha fatto saltare la scorsa partita- a siglare il gol vittoria (1-0) a Città Sant’Angelo.

In questa trentunesima giornata mancheranno all’appello Cattafesta e Tarquini, espulsi nella sfida pre-pasquale col San Salvo. Queste due assenze alzano l’asticella del quoziente di difficoltà rispetto a questo scontro diretto, anche se i biancorossi rimangono fiduciosi sul ritorno dal primo minuto in campo del ‘Puma’ Iaboni. Nella seduta di allenamento di ieri l’attaccante Giansante ha accusato un problemino alla spalla, ma niente di che. Il giocatore è poi tornato subito ad allenarsi e quindi non ci dovrebbero essere problemi per lui. Colavitto in queste ore sceglierà quale formazione schierare in campo, tornando a poter contare anche su Giuliano.

Tutte le sfide della trentunesima giornata

Acqua e Sapone-Val di Sangro

Capistrello-Alba Adriatica

Cupello-Montorio

Francavilla-Miglianico

Martinsicuro-Pineto

Morro d’Oro-San Salvo

Paterno-Sambuceto

Torrese-Celano

Vastese-RC Angolana

La classifica

Vastese 66

Paterno 61

Pineto 52

RC Angolana 50

Martinsicuro 48

San Salvo 48

Miglianico 42

Morro d’Oro 42

Capistrello 38

Cupello 38

Francavilla 37

Alba Adriatica 36

Sambuceto 34

Acqua e Sapone 29

Torrese 28

Montorio 28

Val di Sangro 26

Celano 22