Palloncini blu in cielo nella Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. È l'inziativa lanciata dala Fondazione Il Cireneo Onlus di Vasto per sabato 2 aprile, quando in tutto il mondo si svolgeranno iniziative legate alla conoscenza e alla presa di consapevolezza rispetto a questa patologia. A Vasto la mattinata inizierà nel Centro per l'autismo di via San Rocco, dove "le istituzioni locali e regionali faranno visita ai nostri ragazzi, le loro famiglie e gli operatori riuniti per l’occasione - spiega la presidente della fondazione, Germana Sorge -.

A seguire, alle ore 12:00, ci troveremo tutti in Piazza Rossetti per il lancio dei palloncini blu, colore che identifica la giornata mondiale dell’Autismo. Hanno confermato la loro partecipazione il Presidente della Regione Abruzzo Dott. Luciano D’Alfonso, l’Assessore alla Sanità Dott. Silvio Paolucci, l’Assessore Regionale Dott. Donato Di Matteo, l’Assessore alle Politiche Sociali, anche in rappresentanza del Sindaco di Lanciano, Dott.ssa Dora Bendotti, oltre alle diverse autorità locali.

Siamo convinti che la consapevolezza passa attraverso la conoscenza e la condivisione con le Istituzioni e la Comunità tutta".