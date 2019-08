A Carunchio hanno atteso con ansia la messa in onda della puntata di ieri sera di Squadre da incubo, programma condotto da Gianluca Vialli e Lorenzo Amoruso che durante i mesi scorsi sono andati a scovare in giro per l'Italia squadre calcistiche da "salvare". A marzo 2015 le telecamere erano arrivate a Carunchio per raccontare l'avventura di una delle due squadre del paese, il Carunchio 2010, ultimo nel girone G del campionato di seconda categoria. Per una settimana la squadra del presidente Donato Ranni e di mister Potente è stata guidata da Amoruso e Vialli che hanno cercato di recuperare una situazione calcisticamente difficile.

Come raccontato anche nella puntata quella settimana fu segnata da una copiosa nevicata che rese impraticabile il campo sportivo di Carunchio, dirottando gli allenamenti presso il Centro Sportivo San Gabriele (con tanto di derby infrasettimanale con la Mario Turdò) e la sfida di campionato con il Real Porta Palazzo sul sintetico di Cupello. Ospite speciale della puntata lo chef Bruno Barbieri, chiamato a supportare il bomber Francesco Turdò nell'arrivare ad un'ottimale forma fisica.

Nonostante il buon pareggio ottenuto nella sfida con il Porta Palazzo sotto gli occhi attenti di Vialli e Amoruso, il Carunchio 2010 alla fine della stagione è retrocesso ma si sta riscattando ampiamente quest'anno, con il secondo posto nel girone Vasto di Terza Categoria. Anche a distanza di 12 mesi l'esperienza vissuta dalla squadra resta comunque indimenticabile, con gran parte del paese coinvolta nelle riprese (fino al parroco don Joseph Sangheetan chiamato a benedire i palloni) e i duri allenamenti proposti da Vialli e Amoruso (con tanto di camminata nel bosco immersi nella neve).

Uniche pecche della trasmissione l'errore sul girone del campionato (A invece che G, ma è un errore che ci può stare) e un Abbruzzo con doppia B scritto più volte nelle grafiche durante il programma (e sottolineato anche dai tanti commenti sulla pagina facebook del programma).

