Inciviltà senza fine a Vasto, dove le discariche abusive continuano a spuntare ovunque. Le foto si riferiscono ai rifiuti speciali (alcuni pericolosi perché in eternit) gettati ai margini di un fondo agricolo in contrada Torre Sinello, nella parte nord del territorio comunale.

Un altro cumulo di rifiuti in amianto viene segnalato proprio in queste ore dalla parte opposta della città, in contrada Sant'Antonio Abate. La maleducazione regna sovrana. Ma è anche necessario, dopo anni di attesa, realizzare un'isola ecologica in cui poter conferire rifiuti ingombranti e speciali.