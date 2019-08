Tributarista di 56 anni, nato a Castiglione Messer Marino, ma residente a Casalbordino da 47 anni, sposato, 2 figli, è Mariano Palma il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Casalbordino.

La scelta è stata definita durante l'ultima riunione degli attivisti, che si è tenuta il 29 marzo scorso. Mariano Palma è stato quindi indicato con votazione unanime quale candidato sindaco. "Il prossimo passo - spiega lo stesso Palma - sarà la certificazione da parte del Movimento 5 Stelle per poi iniziare la campagna elettorale".

Una campagna elettorale che, come sottolinea Mariano Palma non rappresenta una novità, almeno per quanto riguarda il "contatto diretto" con la cittadinanza: "Non è una novità per noi il contatto con i cittadini, lo abbiamo fatto anche senza pensare alle amministrative già dalla fine dell’anno scorso ed i feedback raccolti ci hanno permesso di disegnare una mappa molto precisa delle problematiche da risolvere che saranno perno del programma in fase di definizione, che proporremo alla cittadinanza. Per il Movimento la partecipazione alle decisioni è una delle cose basilari seguite dall’onestà e dalla trasparenza e su queste basi vogliamo cambiare il modo di amministrare".