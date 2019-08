Cambiano le sedi di alcune sezioni elettorali a Vasto Lo comunica l'Ufficio elettorale del municipio: "Le sezioni elettorali 2 e 3, prima ubicate presso l'ex Istituto d'Arte con ingresso in via Roma, trovano oggi ubicazione sempre presso l'ex Istituto d'Arte, ma con ingresso nella adiacente via Anelli; le sezioni elettorali 18 e 19, prima site presso l'ex Istituto Commerciale in via Naumachia, sono state trasferite presso la scuola materna/elementare Giuseppe Spataro, in via Dante Gabriele Rossetti, ove sono già allocate le sezioni elettorali 20, 21 e 22".

Gli aventi diritti al voto a Vasto sono 36mila 597. Per la prima volta dopo diversi decenni, aumenta il numero degli elettori è superiore a quello delle elettrici: 18788 maschi, 18779 femmine.

Nel 2011, quando il corpo elettorale contava un migliaio di persone in meno (35mila 675), l'affluenza fu del 65,81% al primo turno, mentre al ballottaggio si ferò al 60,59%.