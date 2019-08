Il terzo appuntamento con '62 e dintorni è per domani, 2 aprile, a partire dalle 22. Tema della serata nella storica discoteca Rio di Vasto Marina sarà Gli anni del parcheggio. Il parcheggio in questione è lo storico ritrovo dei giovani in piazza Rossetti.

"Quelli" sono, invece, i ragazzi degli anni Settanta e Ottanta: a centinaia riempivano coi loro motorini l'area antistante la chiesa dell'Addolorata. La gioventù dell'epoca, suddivisa in gruppi piuttosto nutriti: non solo quelli del parcheggio (che d'estate si spostavano sul lungomare di Vasto Marina, sempre seduti allo stesso punto del parapetto della passeggiata rialzata); ma anche quelli del muretto, seduti con la schiena appoggiata alla ringhiera che delimita il fossato del Castello Caldoresco; e quelli della Pizzeria Castello, senza dimenticare i ragazzi dell'Azione cattolica e di Comunione e liberazione, che si radunavano davanti alla cattedrale di San Giuseppe. D'inverno, quando faceva freddo, ci si riparava nell'androne del Castello, sul lato di piazza Rossetti, almeno fino a quando non si veniva cacciati dai residenti.

Erano gli anni dei personaggi pittoreschi: su tutti, Nello il romano che, in qualsiasi momento della giornata, riusciva ad indovinare l'ora esatta senza avere l'orologio. Ed erano anche gli anni in cui "si andava da Nicolino a comprare il maritozzo ripieno di sanguinaccio", raccontano gli organizzatori rievocando una serie di aneddoti dell'epoca. "Sarà una serata per tutti, in particolare per coloro che hanno vissuto quel periodo in cui Vasto era in piena evoluzione, con lo sviluppo economico scandito dalle grandi aziende in crescita: Siv, Marelli, cui si aggiunse la Fiat di Termoli. Vasto era il punto di riferimento e di incontro di un'area che si estendeva fino al Molise. E noi non mancavamo di attendere le ragazze in arrivo dagli altri comuni alla storica fermata dei bus in via Vittorio Veneto".

Il Gruppo '62 e dintorni invita tutti coloro che vogliono rivivere le atmosfere dell'epoca a partecipare. Il dj che rievochera musiche e ritmi di quel fantastico ventennio sarà Luigi Peluzzo. Prezzo d'ingresso: 10 euro. Avrà diritto a una consumazione gratis chi si presenterà all'ingresso con uno di questi cimeli dell'epoca: jeans Fiorucci o Spitfire, stivali Camperos, gettone telefonico, una copia della rivista Postalmarket, o una bottiglia di Spuma Perrozzi. " Eravamo in tanti il 19 dicembre, ci siamo divertiti un mondo a Carnevale, vi proponiamo una terza festa, sabato 2 aprile dopo le 22 sempre nella Discoteca Rio. Perché c'è bisogno di staccare la spina. Perché il tempo corre via veloce. Perché fa piacere rivedersi. Perché ci piace ballare. Perché abbiamo a disposizione un locale bellissimo. Perché una festa ogni due mesi ha lo stesso effetto di una mela al giorno. Perché per ogni foto, una risata e un ricordo. Perché siete tutti belli. Perché resistiamo e perché quello di ieri oggi lo apprezziamo di più. Perché abbiamo bisogno gli uni degli altri".