Il pallone a Montalfano non rotolerà più, almeno quello di Prima categoria. Il presidente Sante D'Alberto ha infatti deciso di ritirare la squadra dopo 10 anni di militanza nei campionati di Prima, Seconda e Terza. Non si conoscono le ragioni di una decisione così netta; lo stesso D'Alberto contattato telefonicamente da zonalocale.it ha confermato il ritiro: "Non ci sono più le condizioni perché questa squadra vada avanti. Dopo 10 anni di grandi emozioni è arrivato il momento di chiudere bottega".

Nato nella stagione 2006/2007, il Gs Montalfano ha conquistato ai play off la Seconda categoria nel campionato 2010/2011 e ha vinto con largo anticipo lo scorso campionato esordendo quest'anno in Prima (girone B). Attualmente occupa l'ottava posizione con la quota play off distante una manciata di punti.

"Ci dispiace non poter concludere questo campionato – ha aggiunto Sante D'Alberto – che tra l'altro stavamo disputando in maniera egregia, ma ormai sono venute meno tutte le condizioni iniziali".

Interpellato sulla possibilità di un ripensamento il presidente esclude passi indietro: "Oggi stesso andrò a L'Aquila per riconsegnare i documenti in Figc ed evitare sanzioni".

Nel prossimo turno (domenica 3 aprile) il Montalfano avrebbe dovuto incontrare in trasferta il Fresa, diretta concorrente per i play off. Ora per i biancorossi si prospetta una domenica al mare.