Primo appuntamento con Cortili Aperti, passeggiata tra i palazzi storici di vasto. Organizzato dall'associazione Vigili del fuoco in congedo, l'appuntamento finalizzato a riscoprire le bellezze storiche di Vasto è per domani, dalle 16 alle 20.

Il primo edificio da visitare è Palazzo Cardone, in via Vescovado, vicino alla chiesa della Madonna del Carmine. Il 9 aprile sarà la volta di Palazzo De Mutiis, in via Laccetti, il 23 aprile visita a Palazzo Anelli. Altre date verranno comunicate in seguito. L'inquadramento storico degli edifici che verranno visitati sarà affidato al cavalir Giuseppe Catania. Le manifestazioni saranno impreziosite dalla musica del Coro dell'associazione vigili del fuoco in congedo e delle sue voci recitanti. L'ingresso è gratuito. Per informazioni: 368 7542700.