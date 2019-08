Domenica 3 aprile dalle ore 9 alle 19.00 in piazza Diomede sarà allestito uno stand per la vendita delle Pigotte, le bambole di pezza realizzate per conto dell'Unicef da un gruppo di volontarie con la collaborazione di alcuni ospiti della Casa Lavoro di Vasto. Il lavoro di realizzazione delle Pigotte è stato coordinato da Cecilia Clelio, responsabile del gruppo di volontariato presso la struttura di località Torre Sinello. Il ricavato della vendita sarà devoluto all'Unicef per i progetti a favore dei bambini.

È questo il secondo anno che la città di Vasto, attraverso i volontari e gli ospiti della Casa Lavoro, aderisce all'iniziativa. "Dopo la positiva esperienza dello scorso anno - commentano i promotori - speriamo nella generosa partecipazione dei cittadini che vorranno raccogliere l'invito dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Infanzia, perchè ogni Pigotta adottata è una vita salvata".