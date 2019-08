"Invitiamo i sansalvesi e in particolare gli studenti a colorare le case, i negozi, i davanzali, le finestre e i cancelli con luci, candele e palloncini blu". È l'appello dell'assessore alle politiche sociali del Comune di San Salvo, Maria Travaglini, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo che verrà celebrata il prossimo 2 aprile. A San Salvo verrà illuminata di blu la Rotonda degli Alpini e il Monumento ai Caduti.

L'appuntamento, istituito dall'Onu nel 2007, a Sna Salvo si rinnova da qualche anno con l'organizzazione dell'Associazione Artificio Dei Onlus che "si dedica al tempo libero, alle emotività ed espressioni artistiche e sportive di questi bambini e persone affette dalla sindrome di autismo dando loro dignità, rispetto e stima, valorizzando le loro attitudini tenendo conto dei tempi e delle condizioni di ognuno di loro, che è ben diverso da compassione e pietà".

"Celebriamo il Blue Day 2016 per prendere consapevolezza e soprattutto conoscere meglio l’autismo. E non abbiamo mai fatto mancare – commenta il sindaco Tiziana Magnacca nell’invitare ad aderire all’iniziativa di sabato 2 aprile – la nostra vicinanza alle famiglie e a quei genitori chiamati a convivere con l’autismo, una sindrome del singolo che ancora spaventa la comunità, che invece deve diventare sempre più comuntià inclusiva. Di autismo si ammala tutta la famiglia che resta spesso sola ed emarginata. Attendiamo la promulgazione della legge sull’autismo e ci aspettiamo maggiore sensibilità su questa problematica da parte della Regione Abruzzo che in un momento come il presente in cui vi è una profonda revisione del welfare sociale in un’ottica di integrazione con il settore sanitario".

Il sindaco di San Salvo ha inviato una lettera aperta a Luciano D’Alfonso, presidente della Regione Abruzzo, a Marinella Sclocco, assessore regionale alle Politiche sociali, a Silvio Paolucci, assessore regionale alla Programmazione sanitaria, e a Mario Olivieri, presidente della Commissione regionale permanente alla Sanità, per provvedere la gratuità di terapie come l’ABA e l’implementazione dell’assistenza sanitaria. "Vogliamo essere vicini alle famiglie che vivono questa condizione – spiega l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini – ed è per questa ragione che con l’Associazione Artificio Dei Onlus, presieduta da Carolina Intoccia, invitiamo i sansalvesi e in particolare gli studenti a colorare le case, i negozi, i davanzali, le finestre e i cancelli con luci, candele e palloncini blu". In Italia la sindrome dello spettro autististico colpisce un bambino su ottanta, "a San Salvo - spiega una nota del Comune - si contano circa 30 casi tra bambini e adulti con sindrome autistica conclamata".