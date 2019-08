"Nei giorni scorsi ho pagato la sanzione amministrativa di 2.594,28 euro comminatami in occasione della manifestazione tenuta a Pescara il 20 maggio 2011 sotto la sede della Regione Abruzzo in difesa delle fasce sociali più deboli e contro i tagli operati dalla Giunta Chiodi [LEGGI].

Voglio ricordare che in questa vicenda, la mia unica colpa è stata quella di aver inoltrato, da Sindaco di San Salvo, una comunicazione scritta al Questore e al comando della Polizia Municipale di Pescara, al fine di autorizzare una manifestazione contro i tagli alla spesa sociale. In quella occasione eravamo in tanti, Sindaci, amministratori e lavoratori, sono stato l'unico ad essere sanzionato perchè avendo rispetto delle leggi ho comunicato agli organi competenti lo svolgimento della manifestazione.

Con la presente voglio ringraziare quanti a vario titolo, con il proprio sostegno e contributo, mi hanno dimostrato amicizia, stima e solidarietà. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a coloro che hanno avuto memoria, dimostrandomi vicinanza e affetto. La vostra stima, la partecipazione ed il calore ricevuto dai tanti cittadini in questi giorni hanno rafforzato in me l'impegno a difesa dei valori di equità e giustizia sociale. Grazie."

Gabriele Marchese