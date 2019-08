Si svolgerà il prossimo 15 aprile alle 20.15 a Casalbordino Lido, presso la discoteca Follia, il secondo incontro pubblico della lista civica "Il Sole". La compagine che vede Alessandro Santoro come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Casalbordino, invita i cittadini a partecipare alla serata in cui verranno definiti "gli obiettivi da traguardare per regalare una Casalbordino migliore a noi ed alle generazioni a venire".

"ProgettiAmo Casalbordino", è il titolo scelto per questo appuntamento in cui la lista civica invita "la cittadinanza tutta con lo slogan: uniamo idee ed energie".