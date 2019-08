Grande festa venerdì pomeriggio per i bambini della scuola dell'infanzia "Santa Lucia", della sezione G, dell'Istituto Comprensivo "Rossetti", che, insieme alla loro insegnante Maria Antonietta Piccirilli, hanno ricevuto in premio dal centro commerciale Centro del Vasto buoni premio per 125 euro da spendere in materiale didattico per aver partecipato al concorso "20 anni insieme".

Come spiegato dalla scuola, "i bambini hanno rappresentato se stessi, ognuno legato alla mano un palloncino colorato con il numero 20 ad esprimere la loro gioia per questo compleanno così festoso. Sopra di essi campeggia un grande arcobaleno, circondato da fuochi d'artificio a rappresentare i colori che da 20 anni dipingono il cielo della nostra amata città. Note di merito da parte dei genitori alle insegnanti Maria Antonietta Piccirilli, Rosanna Barattucci e Daniela D'Ortona, che quotidianamente si occupano con serietà e dedizione alla loro professione, ricavandone sorrisi ed emozioni".