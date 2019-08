Torna dopo tre anni di assenza la manifestazione sportiva podistica di solidarietà "Corriamo per l'oro", giunta alla sesta edizione. A presentare la manifestazione stamane in conferenza stampa, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, il vice sindaco e assessore allo Sport, Angiolino Chiacchia, insieme agli organizzatori, Paolo Tilli e Marcello Casasanta dell'associazione Atletica Solidale, Franco Ronconi dell'Avis, Egidio Scardapane dell'Arda, e Michele Colamarino, della Podistica San Salvo. Come spiegato questa mattina, lo scopo di questa sesta edizione è quello di sostenere il Banco Alimentare del Molise e l'associazione onlus Valtrigno.

"San Salvo - ha sottolineato il sindaco Magnacca - si conferma come una grande realtà in cui sport e sociale vanno a braccetto. Questa manifestazione rappresenta anche un importante strumento di promozione turistica, visto che permetterà agli atleti e alle loro famiglie di apprezzare il nostro lungomare e la pista ciclabile".

Un ringraziamento agli organizzatori è poi giunto dal vice sindaco Chiacchia: "Come amministrazione comunale abbiamo immediatamente accordato il patrocinio a questa bella iniziativa, merito delle realtà associative del territorio di cui andiamo orgogliosi".

Nel dettaglio dell'iniziativa, Paolo Tilli, il quale ha sottolineato che per questa sesta edizione la solidarietà sarà "al quadrato", visto che oltre a supportare il Banco Alimentare e la Valtrigno, utilizzerà prodotti del pastificio Rummo, che ad ottobre 2015 ha dovuto fronteggiare una grave alluvione. Quindi sport, solidarietà, ma anche turismo: oltre la manifestazione sportiva che si svolgerà dalle 15 alle 19,30, infatti, in serata è previsto il "terzo tempo" con eventi presso il Bar Pasion, la Gelateria Paradiso e il Beat Café, con musica dal vivo di band rigorosamente sansalvesi. Domenica mattina, inoltre, previste visite al Biotopo e al Parco archeologico.

In chiusura gli interventi di Colamarino e Ronconi. "Dove c'è sport e solidarietà - ha sottolineato il presidente dell'Avis - noi ci siamo sempre; il nostro messaggio viene veicolato al meglio quando ci sono manifestazioni di questo tipo". Entusiasta anche Colamarino della Podistica San Salvo, che parteciperà con circa 120 atleti. Colamarino ha tenuto a ricordare, per l'occasione, l'appuntamento del 25 giugno con il Memorial Dino Potalivo, e a ringraziare tutte le associazioni podistiche di tutto il territorio che interverranno alla manifestazione sportiva di solidarietà.