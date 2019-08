Angela Pennetta si ritira. Non sarà candidata alla carica di sindaco di Vasto. Dopo essersi lanciato nell'agone politico lo scorso anno, il combattivo avvocato vastese esce di scena oggi, con un comunicato stampa. Prima di Pasqua aveva confermato la sua candidatura. Ora, invece, ha deciso di fare un passo indietro.

"Ho deciso - scrive la Pennetta - di ritirarmi dalla candidatura a Sindaco per non tradire i miei elettori e le persone che credono in me

Ho sempre sostenuto che avrei corso da sola e che non avrei fatto alleanze.

Alla luce, però, dei risultati delle primarie di centro-sinistra e di centro-destra, per ottenere un risultato concreto, prima o poi, mi sarei dovuta alleare.

Ho ricevuto inviti ad allearmi da destra, da sinistra e dal centro: democraticamente ho interpellato i miei candidati sul punto e mi hanno detto di non allearmi. Per non tradirli, dunque, preferisco fare io un passo indietro.

Non intendo impiegare le mie energie a favore dei soliti professionisti della politica e dei patti per la spartizione delle poltrone. Ho un lavoro che amo tantissimo ed al quale continuerò a dedicarmi anima e corpo come ho sempre fatto. Sono una persona libera e ritengo che la Libertà sia il bene più prezioso".