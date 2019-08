"Bimbi in Movimento!", non c’è niente di più naturale in loro. Lo fanno fin dai primi mesi di vita, nel grembo materno e lo manifestano nella culla appena nati, agitando braccia e gambe, in segno di gioia o di dolore. Poi cominciano a “gattonare” e quando le gambe reggono il peso, ecco, allora genitori e nonni finiscono di “oziare” e riscoprono l’ebrezza del movimento. Si, perché ce ne vuole per stargli appresso!

Bimbi in Movimento è un evento promosso con l’intento di avvicinare tutti i bimbi dai 5 ai 9 anni verso l’attività motoria. Lo hanno ideato, unendo sport e beneficenza, Luciano e Simon, allenatori di una scuola di calcio, con la partecipazione della Caritas e lo realizzeranno domenica 3 aprile presso il campo sportivo San Paolo dalle 14.30 in poi.

“Bimbi in Movimento”: dall’attività motoria singola a quella di gruppo, per coordinarsi con gli altri, per fare gruppo, per fare squadra. A 360 gradi come si legge nel volantino che promuove la manifestazione. “Movimiento, movimiento” ripeteva un famoso allenatore nella seconda metà degli anni sessanta. Lo sport di squadra è movimento e il movimento è forza misurata e bilanciata, indirizzata e guidata.

Partecipare a giochi di squadra significa muoversi in gruppo, per il gruppo; vuol dire rispettare le regole del gioco, quelle scritte e quelle non scritte ma egualmente di fondamentale importanza. Significa lealtà verso i compagni e verso gli avversari.

Quella lealtà che mostreranno ai grandi e ai meno grandi, offrendo la loro esibizione accompagnata dalla raccolta alimentare da donare ai più bisognosi. Per dare modo a tutte le famiglie di far praticare sport ai propri figli, gli ideatori hanno pensato alla quota simbolica di partecipaione di 1€ ed un pacco di pasta da donare alla Caritas. La voglia di far bene c’è e siamo certi che sarà un successo.

Per info ed iscrizioni contattare

Simon 3498053425

Luciano 3291521432