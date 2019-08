Ci saranno anche Serena Nanni e Michele Lallopizzi, giovani atleti del Team Nuoto Sport Management che si allenano allo Stadio del Nuoto di Vasto, tra i nuotatori che da venerdì 1 aprile a mercoledì 6 aprile parteciperanno ai Criteria Giovanili di Nuoto. Sei giorni di gare riservate alle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti che si terranno nella Piscina Comunale di Riccione, in vasca da 25m. In totale saranno duemila atleti in rappresentanza di 400 società. Nel dettaglio, la prima parte, dall'1 al 3 aprile, sarà dedicata alla sezione femminile, con 910 atlete e 306 staffette; dal 4 al 6 aprile, invece, spazio ai maschi con 1080 atleti e 291 staffette.

Il Team Nuoto Sport Management parteciperà con 63 atleti in totale (31 maschi e 32 femmine). "Torna come ogni anno l’appuntamento con il nuoto giovanile di livello - afferma il team Manager Gionatan Menga - abbiamo tanti giovani di prospettiva per i quali i Criteria rappresentano un’ottima vetrina”.

Serena Nanni, in vasca per 50 e 100 dorso, e Michele Lallopizzi, 100 e 200 dorso, allenati da coach Cerri, sono pronti per la competizione tricolore: "I Criteria sono una tappa importante per fare esperienza - ha affermato coach Cerri - Sono abbastanza soddisfatto della preparazione. Michele è riuscito a recuperare da un infortunio al dito medio della mano sinistra. Per loro - continua - è il secondo anno di partecipazione ai Campionati Italiani. Obiettivi? Migliorare i propri personali e provare ad entrare nella top ten".