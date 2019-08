Gli interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare le offerte per la gestione della villa di via dei Bontempi, in località Incoronata, assegnata al Comune di Vasto dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità organizzata (qui l'articolo). L'immobile, ribattezzato "la villa della droga" a seguito di un'operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza del 2010, era stato posto sotto sequestro e al termine dell'iter processuale era stato trasferito "al patrimonio indisponibile" del Comune di Vasto che, con delibera di Consiglio n° 95 del 30 novembre 2015, aveva stabilito precise condizioni per l'affidamento in gestione per fare della struttura sostanzialmente una casa famiglia per minori.

Proprio richiamando quella delibera, nella giornata di ieri nell'Albo pretorio consultabile sul sito istituzionale del Comune è stata pubblicata la relativa determina dirigenziale del Servizio Gare, Contratti e Appalti, per provvedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'immobile per una durata di 10 anni (più uno di eventuale rinnovo). Canone di concessione previsto, 10mila euro annui, soggetti a rialzo in sede di gara. Il termine per la presentazione delle offerte scade a 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio online, quindi a partire da ieri.

I dettagli, nella determina dirigenziale consultabile online (clicca qui).