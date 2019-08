Scritta da Jovanotti, cantata da Laura Pausini e remixata dalla coppia Ketra-Takagi. Il nuovo singolo della cantante italiana, estratto dal suo ultimo album "Simili" era uscito lo scorso 18 marzo, accompagnato anche da un videoclip [GUARDA]. Venerdì 25 marzo sono uscite anche 4 versioni remix del brano, nella doppia lingua italiano e spagnolo. E uno dei remix [Ascolta su Spotify] è stato affidato a quella che ormai è una coppia più che affiatata nel mondo della musica italiana e non solo (i brani da loro firmati viaggiano ad oltre 700mila copie vendute): Ketra e Takagi.

Per il vastese Fabio Ketra Clemente è l'ennesima positiva tappa di una carriera in ascesa che, solo negli ultimi anni, lo ha portato a collaborare con tanti artisti come Rocco Hunt, Alessandra Amoroso, Baby-K e Giusy Ferreri, Fedez e Mika, oltre che con la sua band, i Boom da Bash (che hanno collaborato anche con J-Ax) e a firmare per due anni consecutivi la sigla degli Mtv Days.