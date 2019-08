È previsto per venerdì 1 aprile alle 17, presso la Sala Giuseppe Spataro di Corte Rossetti, l'appuntamento con l’aperitivo letterario dell’Università delle Tre Età. Ospite d'eccezione dell'incontro modetato dal professor Nicolangelo D'Adamo e dal professor Ivan Aloè, l'autrice Maria Teresa Ciprì, con Guerra d'Amore. Per assistere all'incontro è obbligatoria la prenotazione presso la segreteria Università Tre Età al numero 0873 69099.

Come spiegano gli organizzatori, "Maria Teresa Ciprì è nata a Roma nel ‘55 da genitori calabresi. Lavora presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con precedenti collaborazioni presso la Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha coltivato nel tempo, in qualità di autodidatta, una particolare passione per la letteratura, la scrittura e la storia dell’arte. È lettrice instancabile di saggi, romanzi storici e testi antichi. Ha già pubblicato due romanzi (La rosa dei sensi – Jouvence e L’eredità di Antonio – Giulio Perrone Editore). I suoi racconti sono presenti in varie antologie tra le quali Tra i vicoli di Roma e La donna vista da lei, vista da lui – Perrone Editore; La voce delle donne – Edizioni Fiori di campo – collana Il trifoglio rosso. Oltre a svariate segnalazioni e menzioni, è vincitrice – per la narrativa - di importanti concorsi e premi letterari italiani tra i quali il 2° premio nella XV Edizione del Premio Internazionale di Letteratura 'Giorgio La Pira' di Pistoia, il 2° Premio 'Firenze capitale d’Europa' e 1° Premio per la narrativa edita".